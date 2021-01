ICAI CA January 2021: बिहार का एग्जाम सेंटर बदलने के लिए नोटिस जारी, चेक करें डिटेल

नई दिल्ली. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सोमवार को ICAI CA जनवरी 2021 परीक्षा के लिए बिहार में परीक्षा केंद्र में बदलाव से संबंधित एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है.आधिकारिक सूचना के अनुसार, "परिस्थितियों के कारण, मधुबनी (बिहार) में परीक्षा केंद्र, 27 जनवरी 2021 के लिए बदल दिया गया है."अधिसूचना के अनुसार, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी, बिहार में ICAI CA जनवरी 2021 परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब मधुबनी के गांधी चौक स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा.परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी, 2021 तक चलेगी. इसके पहले इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्डर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) ने सीए जनवरी परीक्षा 2021 के लिए ऑप्ट आउट स्टेटस (Opt Out Status) और परीक्षा केंद्र (Exam Centre) बदलने की सुविधा भी दी थी. इस संबंध में नोटिस आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट - icai.org - पर जारी किया गया था. परीक्षा केंद्र का लिंक 23 दिसंबर से दोपहर 2 बजे से ऐक्टिवेट करके 26 दिसंबर, 2020 को बंद कर दिया था.