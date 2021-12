ICAI: CA जनवरी एग्जाम 2022 के लिए एप्लीकेशन विंडो री-ओपन

ICAI CA January Exam 2022: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से आईसीएआई सीए जनवरी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. संस्थान ने 19 दिसंबर 2021 तक आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है. चार्टर्ड एकाउंटेंट जनवरी परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर दी गई डिटेल पढ़ें.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स – इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, असेसमेंट टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19 दिसंबर 2021 है. फीस 2000 रु. है. इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ऑनलाइन मोड के जरिए भरें. आईसीएआई सीए जनवरी परीक्षा 2022 8 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी.

ICAI CA जनवरी परीक्षा 2022 देश भर के 80 परीक्षा केंद्रों पर COVID 19 प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 24 दिसंबर, 2021 को जारी किया जाना है.

आईसीएआई सीए जनवरी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन ऐसे करें

-आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाना होगा.

-होम पेज पर उपलब्ध ‘महत्वपूर्ण घोषणाएं’ सेक्शन पर जाएं.

-“Re-opening of Online Filling up of Examination Application Forms for Chartered Accountants – Information Systems Audit, Assessment Test, 8th January 2022. – (16-12-2021)” लिंक पर क्लिक करें.

-लॉग इन करने के लिए सदस्यता संख्या, आईएसए पंजीकरण संख्या और सुरक्षा पिन दर्ज करें.

-आवेदन पत्र भरें. फीस का भुगतान करें.

-‘सबमिट’ पर क्लिक करें और आवेदन शुल्क का प्रिंटआउट लें.

