ICAI CA final exam result: सीए का फाइनल रिजल्ट जारी, तमिलनाडु के एस्साकिराज और मुंबई की कोमल ने किया टॉप

नई दिल्ली. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. सीए फाइनल ओल्ड स्कीम में तमिलनाडु के सलेम के रहने वाले एस्साकिराज ए ने 800 में से 553 अंक (69. 13 फीसदी) हासिल कर टॉप किया है. चेन्नई की श्रीप्रिया आर 62. 63 फीसदी अंकों के साथ दूसरे और जयपुर के मयंक सिंह 61. 13 फीसदी अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.सीए फाइनल न्यू स्कीम कोर्स में मुंबई की कोमल किशोर जैन ने 800 में से 600 अंक (75 फीसदी) हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया. सूरत के मुदित अग्रवाल 73. 63 फीसदी अंकों के साथ दूसरे और मुंबई की राजवी भाद्रेश नाथवनी 73. 38 फीसदी अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.ओल्ड स्कीम में 5. 84 फीसदी रहा रिजल्ट-सीए ओल्ड स्कीम का रिजल्ट 5. 84 फीसदी और न्यू स्कीम का रिजल्ट 14. 47 फीसदी रहा.-सीए ओल्ड स्कीम में ग्रुप-I और ग्रुप-II दोनों मिलाकर कुल 4143 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी जिसमें 242 पास हुए.-सीए न्यू स्कीम में ग्रुप-I और ग्रुप-II दोनों मिलाकर कुल 19284 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी जिसमें 2790 पास हुए.परीक्षा परिणाम icaiexam. icai. org या caresults. icai. org पर विजिट करके देखा जा सकता है.सीए फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट icai. org पर जाएं.कैंडिडेट्स पोर्टल पर क्लिक करें.आईसीएआई रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पिन कोड डालें.सीए मेरिट लिस्ट में यह जानकारी प्रदर्शित की जाएगी कि उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की है या नहीं.कैंडिडेट्स वेबसाइट पर All India merit लिस्ट भी देख सकते हैं.सीए फाइनल रैंक कार्ड का इस्तेमाल बाद में किया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट्स इसका एक प्रिंट आउट जरूर रख लें.सीए के परीक्षा परिणाम एसएमएस (SMS) के जरिए भी देखे जा सकते हैं. एसएमएस के जरिए परिणाम देखने के लिए 'old course candidates "CAFNLOLD (स्पेस) छह अंकों का फाइनल एक्जाम रोल नंबर" (उदाहरण: CAFNLOLD 000128) और नए कोर्स के कैंडिडेट्स को "CAFNLNEW (स्पेस) छह अंकों की फाइनल एक्जाम नंबर" टाइप करना होगा (उदाहरण: CAFNLNEW 000128) और सभी मोबाइल सेवाओं के लिए 57575 पर एसएमएस भेजें.