ICSI CS Foundation परीक्षा 15 जून से, जानें टाइमटेबल और एडमिट कार्ड डिटेल

ICSI CS Foundation exams: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) 15 और 16 जून, 2022 को सीएस फाउंडेशन परीक्षा आयोजित करेगा. सीएस फाउंडेशन जून 2022 का प्रवेश पत्र 21 मई, 2022 को पहले ही जारी किया जा चुका है. सीएस फाउंडेशन जून 2022 दो पारियों में, रिमोट प्रॉक्टेड मोड में आयोजित किया जाएगा. संस्थान ने उम्मीदवारों के लिए विस्तृत परीक्षा निर्देश जारी किए हैं.

सीएस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के पास एक छात्र आईडी कार्ड के साथ एक वैध प्रवेश पत्र होना चाहिए. प्रवेश पत्र सीएस परीक्षा वेबसाइट – icsi.edu से 17 अंकों की पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल करके डाउनलोड किया जा सकता है.

परीक्षा की तिथि, विषय बैच संख्या, परीक्षा का समय

15 जून, 2022

पेपर-1 व्यावसायिक वातावरण और कानून (Business Environment and Law) I 9:30- 11:00 am

पेपर-2 बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप (Business Management, Ethics and Entrepreneurship) II 4:00 – 5:30 PM

16 जून 2022

पेपर-3 बिजनेस इकोनॉमिक्स I 9:30- 11:00 am

पेपर -4 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग II 4:00 – 5:30 pm

