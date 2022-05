ICSI CSEET Result 2022 : सीएसईईटी 2022 का रिजल्ट जारी, पास होने के लिए इतने मार्क्स हैं जरूरी

ICSI CSEET Result 2022 : इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. सीएसईईटी 2022 में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा का आयोजन 9 अप्रैल 2022 को किया गया था.

सीएसईईटी 2022 के स्कोर कार्ड की कोई हॉर्ड कॉपी जारी नहीं की जाएगी. इसलिए उम्मीदवार ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड करके उसे सेव कर लें. बता दें कि सीएसईईटी 2022 परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थी को सभी चार पेपरों में कम से कम 40-40 फीसदी मार्क्स और सभी पेपरों में एग्रीगेट 50 फीसदी मार्क्स लाने होंगे.

ICSI CSEET Result 2022 ऐसे चेक करें

– icsi.edu पर जाएं.

– Click here to view Result and Download E-Mark Sheet के लिंक पर क्लिक करें.

– अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर रिजल्ट चेक करें.

ये भी पढ़ें

Govt Jobs 2022 : ग्रुप सी, वीडीओ, क्लर्क और इंस्पेक्टर जैसे पदों पर करीब 3000 वैकेंसी

Govt Jobs 2022 : लोक सेवा आयोग ने निकाली है फिशरी ऑफिसर की भर्ती, ग्रेजुएट करें आवेदन

Tags: Education news, Entrance exams, Exam result