IGNOU admission 2022 : इग्नू के जुलाई सेशन में एडमिशन का अभी भी है मौका, लास्ट डेट बढ़ी

IGNOU admission 2022 : इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी मौका है. इग्नू के जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन ले सकते हैं. IGNOU ने जुलाई 2022 सेशन के लिए एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी है. इग्नू में एडमिशन के लिए उसकी वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. इग्नू ने ट्वीट करके कहा है कि जुलाई 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन (सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्स को छोड़कर) की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी गई है.

IGNOU admission 2022 : कैसे करें आवेदन

– सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in पर विजिट करें

– अब होम पेज पर मौजूद लिंक “Fresh Admission for PG and UG Programme, both for Online and ODL mode ( except certificate and semester-based Programme) has been extended till 11th November 2022” पर क्लिक करें

– अब लॉग इन करके अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें

– सबमिट किए गए अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट कर लें

