IGNOU December TEE 2021: असाइनमेंट जमा करने की तारीख 15 Jan तक बढ़ी

IGNOU December TEE 2021: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने टर्म एंड एग्जाम (IGNOU December TEE 2021) के लिए असाइनमेंट जमा करने की तारीख 15 Jan तक बढ़ा दी है. ये एग्जाम 20 जनवरी 2022 से शुरू होंगे. कैंडिडेट्स अपने असाइनमेंट 15 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in के जरिए जमा कर सकते हैं.

IGNOU December TEE 2021 के लिए असाइनमेंट जमा करने की तारीख कई दफे बढ़ाई जा चुकी है. सबसे पहले ये तारीख 31 अक्टूबर तक थी, फिर इसे 30 नवंबर, इसके बाद 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया. इस तरह से यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को उनको काम सबमिट करने के मौके दे रही है.

तारीख बढ़ना असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, dissertation, इंटर्नशिप, और फील्ड वर्क जनरल के लिए मान्य है.

IGNOU December TEE 2021: ऐसे जमा करें असाइनमेंट

– ignou.ac.in पर जाएं.

-होम पेज पर ‘Link to submit assignment for December TEE 2021.’ पर क्लिक करें.

-Enrollment Number, Programme, Date of Birth और security code एंटर करें.

-असाइनमेंट अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक कर, प्रोसेस पूरा करें.

-सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लें.

IGNOU December TEE 2021 के बारे में

IGNOU December TEE 2021 एग्जाम्स फरवरी 2022 में होने तय किए गए हैं. एग्जाम की ये तारीख ignou.ac.in पर जारी टेंटेटिव डेटशीट के मुताबिक है. फाइनल डेटशीट जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है.

