IGNOU January session: इग्नू ने 15 मार्च तक बढ़ाई जनवरी सत्र की रजिस्ट्रेशन डेट

IGNOU January session registration extended: इग्नू जनवरी सत्र पंजीकरण (IGNOU January session registration) 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में ignouadmission.samarth.edu.in पर और IGNOUop.samarth.edu.in पर ओडीएल कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहले जनवरी 2022 सत्र के लिए पंजीकरण, पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई थी.

जानें इग्नू जनवरी सत्र 2022 के लिए आवेदन कैसे करें

-आधिकारिक वेबसाइट – ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं.

-होमपेज पर, आवेदक लॉगिन में “नया पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें.

-आवेदन पत्र भरें.

-आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें.

नोट: एक बार दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद अगले बटन पर क्लिक करें और आपको IGNOU January session registration मिलेगा. भविष्य के संदर्भ के लिए अपना फॉर्म सेव / प्रिंट करें.

यहां पढ़ें ट्वीट-

The last date of Fresh Admission & Re-Registration (Both Online/ODL mode) for Jan 2022 Session has been extended till 15th March

Admission Portal (ODL Programs): https://t.co/JBjdC0ad9I

For Online Programs): https://t.co/TxDvYXS4J0

RR Portal: https://t.co/pp84DxIGlt

— IGNOU (@OfficialIGNOU) March 6, 2022