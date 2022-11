IGNOU July Admission 2022: रजिस्ट्रेशन डेट 7 नवंबर तक बढ़ी, चेक करें डिटेल

IGNOU July Admission 2022: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई सत्र 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की तारीख को बढ़ा दिया है. उम्मीदवार 7 नवंबर तक वेबसाइटों- ignouadmission.samarth.edu.in, ignouiop.samarth.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जुलाई सत्र 2022 के लिए पंजीकरण पहले 31 अक्टूबर को बंद होने वाला था.

इग्नू जुलाई सत्र 2022 पंजीकरण ऑनलाइन और ओडीएल दोनों मोड के लिए है. उम्मीदवारों को बसाइट- ignou.ac.in पर यूजी, पीजी कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण करना होगा. जुलाई सत्र 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) और बीपीएल प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपियां.

इग्नू जुलाई प्रवेश 2022: Ignou.ac.in पर आवेदन करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट- ignou.ac.in पर जाएं.

-जुलाई 2022 सत्र के लिए दिए पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

-आवेदन प्रक्रिया के लिए डिटेल दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें.

-सबमिट पर क्लिक करें और एप्लिकेशन डाउनलोड करें.

इस बीच, इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन (टीईई 2022) फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है. उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया पहले 31 अक्टूबर को बंद होने वाली थी. इग्नू दिसंबर टीईई 2022 2 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित करेगा.

यहां पढ़ें ट्वीट-

Last date for Fresh Admissions (except Certificate and Semester based Programmes) for July 2022 session is further extended till 📆 07 November,2022

✅ Link to apply for ODL programs

➡️https://t.co/JBjdBZTa7I

✅ Link to apply for Online mode programs

➡️https://t.co/TxDvYYadX8

— IGNOU (@OfficialIGNOU) November 1, 2022