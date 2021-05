IGNOU : दिसंबर सत्र की परीक्षा कॉपियां दोबारा चेक कराने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

नई दिल्ली. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर सत्र के छात्रों की परीक्षा कॉपियां दोबारा जांचने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब छात्र अपनी कॉपियां दोबारा चेक कराने के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं. इग्नू ने दिसंबर 2020 सत्र की परीक्षा के परिणाम दो मई को जारी किए थे. इसके बाद छात्रों को कॉपियों के पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. इसकी अंतिम तिथि बीत जाने के बाद छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है. इग्नू से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह तारीख आगे बढ़ाई गई है. विवि प्रशासन छात्रों को 30 दिन तक समय देना चाहता है. जिसके तहत आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई निर्धारित की गई है.- सबसे पहले इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं- अब होम पेज पर नीचे दाईं तरफ Online Application for Re-Evaluation & Copy of Answerscripts for TEE- December 2020 Students new लिंक मिलेगा- इस पर क्लिक करें- अब एक नया पेज ओपन होगाअब यहां Click here for Link पर क्लिक करें- अब आगे की प्रक्रिया पूरी करेंबता दें कि इग्नू ने जून-2021 की टर्म-एंड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक सक्रिय कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्‍मीदवार इग्‍नू की आधिकारिक वेबसाइट http://ignou.ac.in/ पर जाकर अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं. जून-2021 टीईई 15 जून, 2021 को अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था, जिसे पूरे देश में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया है. इस टर्म-एंड परीक्षा के अगले कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही आधिकारिक साइट पर की जाएगी.