IIT Kanpur MBA Admissions 2022: MBA Admissions 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, जल्द करें अप्लाई

IIT Kanpur MBA Admissions 2022: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एमबीए प्रवेश 2022 (IIT Kanpur MBA Admissions 2022) के लिए कल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है. जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं किया है. वह IIT Kanpur की आधिकारिक वेबसाइट iitk.ac.in के जरिए 31 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आईआईटी कानपुर दाखिले के लिए 12 फरवरी 2022 को शॉर्टलिस्टकिए गए अभ्यर्थी की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. रिजल्ट मई 2022 के पहले सप्ताह में घोषित किया जाएगा.

IIT Kanpur MBA Admissions 2022: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट iitk.ac.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए MBA Admissions open for the batch 2022-2024 के लिंक पर क्लिक करें.

3.अब MBA Admissions Open for the Batch 2022-2024 (Click here to apply) पर क्लिक करें.

4.यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें.

5.मांगे गए सभी शैक्षणिक दस्तावेज का अपलोड करें

6.अब सबमिट कर क्लिक करें और प्रिंट निकाल लें.

