Medical Course in IIT Madras: 10वीं पास (10th Pass) करने के बाद अधिकांश लोगों का सपना होता है कि वह मेडिकल कॉलेज (Medical College) से पढ़ाई करें. लेकिन यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब उम्मीदवार NEET की परीक्षा को पास करें. इस परीक्षा (NEET 20223) में लाखों लोग हर शामिल होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग NEET Exam को क्लियर कर पाते हैं. अगर आप में से कोई भी NEET 2023 की परीक्षा में शामिल हुए हैं और क्लियर नहीं कर पाएं हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. यहां हम आपको ऐसे मेडिकल कोर्स (Medical Course) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें NEET क्वालीफाई करना जरूरी नहीं होता है. NEET UG Result 2023 के बिना सिर्फ IISER एप्टीट्यूड टेस्ट (IAT) को पास करना होता है.

अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (IIT Madras) ने मई महीने में मेडिकल साइंस और टेक्नॉलिजी विभाग को लॉन्च किया है. इस विभाग के तहत चार वर्षीय बी.एस. मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम (B.S. Medical Science and Technology) की पढ़ाई कराई जाएगी. इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस, दवा की खोज, मेडिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फंडामेंटल मेडिकल रिसर्च करना है. विभाग फिजिशियन को उनके क्लिनिकल प्रैक्टिक्स में टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ट्रेंड करेगा और भारत में फिजिशियन साइंटिस्ट ट्रेनिंग की नींव रखेगा.

इस पहल का मुख्य उद्देश्य साइंटिस्टों और इंजीनियरों को मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक स्किल से लैस करना है.

इन कोर्सों की होगी पढ़ाई (Medical Course in IIT Madras)

मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में बीएस

डॉक्टरों के लिए पीएचडी प्रोग्राम

डॉक्टरों के लिए अनुसंधान द्वारा MS

मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग में MS

साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पीएचडी प्रोग्राम

ऐसे मिलेगा एडमिशन (Medical Course Admission)

उम्मीदवारों को इन कोर्सों में एडमिशन NEET की जगह IISER एप्टीट्यूड टेस्ट (IAT) के माध्यम से होगी. उम्मीदवारों को 2022 या 2023 में साइंस स्ट्रीम के साथ कक्षा 12वीं (या समकक्ष) की परीक्षा भारत में बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार अधिक जानकारी और अपडेट के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mst.iitm.ac.in को चेक कर सकते हैं.

