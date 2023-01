JAC Board 12th model paper: झारखंड बोर्ड केमेस्ट्री का ये है मॉडल पेपर, 12वीं के स्टूडेंट करें चेक

JAC Board 12th model paper part 2 chemistry: झारखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को मॉडल पेपर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए. मॉडल पेपर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. उम्मीद है कि अगर स्टूडेंट मॉडल पेपर के मुताबिक तैयारी करेंगे तो इससे अच्छे नंबर आने की संभावना है.

Section A

1.What is the effect of temperature on physical adsorption?

1.. भौतिक अधिशोषण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है?

2.Write the ionization isomer of [Co(NH3)5Br]SO4.

2. [Co(NH3)5Br]SO4 का आयनिक समावयव लिखिए.

3.Write the IUPAC name of oxalic acid.

3 आक्सलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए.

4. Name the vitamin responsible for the coagulation of blood.

4. उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमाने में कारगर है.

5.Write name of a condensation polymer.

5. एक संघनन बहुलक का नाम लिखें.

6. Name a substance which can be used as antiseptic as well as disinfectant.

एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं, जिसे पूतीरोधी एवं रोगाणुनाशी दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है.

Section – B

7.Differentiate between order and molecularity of a reaction.

7. किसी अभिक्रिया की कोटी एवं आणविकता में विभेद कीजिए.

8.Distinguish between the terms adsorption and absorption. Give one example of each.

अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर लिखे. प्रत्येक का एक उदाहरण दें.

9.What is the oxidation number of central metal atom in each of the following ?

(I) [Pt(NH3)6]Cl4 (II) K3[Fe(CN)6] (III)Ni(CO)4

निम्नलिखित में केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीजन संख्या क्या होगी.

(I) [Pt(NH3)6]Cl4 (II) K3[Fe(CN)6] (III)Ni(CO)4

10. How will you convert:

(I) Propanone to Propene (II) Ethanol to 3-Hydroxybutanal

11. आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे :

(I) प्रोपानोन को प्रोपीन में (II) इथेनोल को 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानल

11.What are the hydrolysis products of:

a) sucrose b) lactose c) maltose

निम्नलिखित के जल अपघटन उत्पाद क्या होंगे ?

अ) सूक्रोज ब) लैक्टोस स) मॉल्टोस

12.Define the term polymerisation. Differentiate between natural and synthetic

polymers with examples.

. बहुलकन पद को परिभाषित कीजिए। प्रकृतिक एवं संलेषित बहुलक के मध्य अंतर उदाहरण सहित लिखिए.

13.What are food preservatives? Give one example.

खाद्य -संरक्षक क्या हैं ? एक उदाहरण लिखिए |

Section – C

14.a) Derive integrated rate equation for a first order reaction.

b) A first order reaction is found to have

rate constant K = 5.5X10-14 s-1. Calculate half life of the reaction.

अ) प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए अवकलन दर समीकरण का व्यंजक निकाले.

ब) किसी प्रथम कोटी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान 5.5X10-14 s-1

इस अभिक्रिया के लिए अर्धआयु की गणना करें.

15.Complete the following reactions:

i) C2H4 + O2 

ii) CaF2 + H2SO4 

iii) SO3 + H2O 

iv) I2 + 6H2O + 5Cl2

v) 4Al + 3O2 

15. निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करें :

i) C2H4 + O2 

ii) CaF2 + H2SO4 

iii) SO3 + H2O 

iv) I2 + 6H2O + 5Cl2 

v) 4Al + 3O2 

