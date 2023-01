JAC Board Biology model paper: बायोलॉजी में लाने हैं अच्छे नंबर, देखें मॉडल पेपर

JAC Board 12th model paper Biology: झारखंड बोर्ड में 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट अगर बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मॉडल पेपर के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें. स्टूडेंट जैक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं. बता दें कि जैक बोर्ड की डेटशीट जारी की जा चुकी है.

मॉडल प्रश्न-पत्र

Model Question Paper

सेट- 2 (Set-2)

Group A

खंड-अ

Very Short Answer Type Question (अति लघुउत्तरीय प्रश्न)

1. What is Biopiracy? (बायोपायरेसी क्या है?)

2. What do you mean by Algal Bloom? (शैवाल प्रस्फ़ुटन क्या होता है?)

3. Expand the term IARI? (आइ.ए.आर.आइ को विस्तारित करें)

4. What is Brood parasitism? (अंड परजीविता क्या है?)

5. What do you mean by Jhoom cultivation? (झमू कृषि से आप क्या समझते हैं?)

6. Why is Taq polymerase used in PCR technique?. (टैक पालिमरेज को पी.सी.आर. तकनीक में क्यों उपयोग किया जाता है?)

7. Name the constituents of Biogas. (बायोगैस के मुख्य संघटकों के नाम लिखें)

Group B

खंड-ब

Short Answer Type Question (लघुउत्तरीय प्रश्न)

8. Explain in brief about Statins? (स्टैटिन के बारे में संक्षेप में वर्णन करें.)

9. Write about any three population attributes? (समष्टि के किन्ही तीन गुणों का वर्णन करें.)

10. What are Restriction Endonucleases? Explain with an example about the convention of naming these enzymes. (प्रतिबंधन एंडोन्युजक्लयेज क्या हैं? प्रतिबंधन एंडोन्युजक्लयेज के नामकरण से संबंधित प्रकिया का एक उदाहरण के द्वारा बताएं.

11. What are Ecological Pyramids? Explain the Pyramid of Energy (पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं? ऊर्जा पिरामिड का वर्णन करें.

12. What are Cry Proteins? Name an organism that produces it. How has man exploited this protein to its benefit? (क्राई प्रोटीन क्या हैं? उस जीव का नाम बताएं जो इसे पैदा

करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को किस प्रकार से अपने फायदे के लिए प्रयोग में लाया जाता है ?

13. Write a note on Groundwater depletion and ways of it’s replenishment. (भूजल का अवक्षय और इसकी पुन:पूर्ति के तरीके के बारे में प्रयोग में लाया जाता है.

14. Differentiate between Detritivores and Decomposers. (अपरदाहारी और अपघटकों के बीच के अंतर को स्पष्ट करें.)

Group C

खंड – स

Long Answer Type Questions (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

15. What is Biomagnification? Explain Biomagnification with suitable examples and illustrations. (जैव आवर्धन क्या है? उपयुक्त उदाहरण और चित्र के द्वारा जैव आवर्धन की

व्याख्या करें.)

16. What is Gene Therapy? What are the steps involved in treatment of ADA by Gene therapy? (जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा के द्वारा एडोनिसिन डीअमिनेज के कमी के उपचार के विभिन चरणों का वर्णन करें.)

17. What is Decomposition? Describe the steps and process involved in decomposition of detritus. (अपघटन से आप क्या समझते हैं? अपघटन की क्रियाविधि एवं चरणों का वर्णन करें.)

18. .Explain the process of separation and isolation of DNA fragments by Gel

Electrophoresis. (जेल-वैद्यदुयत संचरण के द्वारा डी.एन.ए खंड का पृथककरण एवं विलगन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये.)

19. Match Column A with Column B

स्तंभ ‘अ’ का स्तंभ ‘ब’ से मेल कीजिये :

स्तंभ ‘अ’ स्तंभ ‘ब’

अ माइकोराइजा i अजैव कारक

ब एजोटोबैक्टर ii कवकों तथा पादपों के बीच सहजीव की संबंध

स प्रकाश iii प्रतिबंधन एंडोन्युक्लियेज

र्द एच.आइ.एन.डी. II iv गुणसुत्र से बाहर का डी.एन.ए य प्लाजममड v नाइट्रोजन स्थिरीकरण

