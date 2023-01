JAC Board Biology model paper: झारखंड बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर जारी, 12वीं के स्टूडेंट करें चेक

JAC Board Biology model paper: झारखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है. परीक्षा के पहले 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है. अगर 12वीं के स्टूडेंट बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मॉडल पेपर के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें. स्टूडेंट जैक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं.

मॉडल प्रश्न-पत्र

सेट -1

खंड -अ

अति लघुत्तरीय प्रश्न :

1. What do you mean by Molecular Scissors? (‘आनुवांशिक कैंची’ से आप क्या समझतेहैं?)

2. What is e-waste? (ई-अपशिष्ट क्या है?)

3. What do you mean by Detritus food chain? (अपरद खाद्य श्रंखला से आप क्या समझते हैं?)

4. What is the use of Streptokinase? (स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या उपयोग है?)

5. Name the source of Penicillin (An antibiotic) ? (पेनिसिलिन (एक प्रतिजैविक) के स्रोत का नाम बताएं.)

6. Expand the term ELISA. (शब्द ‘इ.एल.आइ.एस.ए” को विस्तारित करें.)

7. Define Commensalism. (सहभोजिता को परिभाषित करें.)

खंड – ब

Short Answer Type Question (लघुउत्तरीय प्रश्न)

7 .What are the characteristics a Cloning Vector must possess? (एक क्लोनिंग संवाहक में किन गुणों की आवश्यकता होती है?)

8 .Explain in brief about Bt-cotton? (बीटी कपास के बारे में संक्षेप में बताएं.)

9 .What is Sewage treatment? Write in short about steps involved in Sewage treatment. (वाहित मल उपचार क्या है? वाहित मल उपचार के विभिन्न चरणों के बारे में संक्षेप में लिखें.)

10. Explain with an example about Biocontrol agents. (जैव नियंत्रण कारकों के बारे में उदाहरण के साथ वर्णन करें.)

11. How is Diapause different from Hibernation? (शीत निष्क्रियता / हाइबरनेशन से उपरति / डायपाज किस प्रकार भिन्न है?

12 .How are catalytic converters helpful in reducing harmful gases from automobiles? (उत्प्रेरक परिवर्तक ,वाहनो से निकालने वाले हानिकारक गैसों को कम करने में कैसे सहायक है.

13 .What is Ecological succession? How is Primary succession different from Secondary Succession?

(पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है ? प्राथमिक अनुक्रमण किस प्रकार से द्वितीयक अनुक्रमण से भिन्न है.)

खंड – स

Long Answer Type Questions (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

14 .Explain in detail about working of PCR. (पीसीआर की क्रिया विधि का विस्तार से वर्णन करें.)

15 .How Insulin can be produced by Recombinant DNA Technology?

(डीएनए पुनर्योगज प्रौधोंगिकी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है?)

16 .Explain in brief with suitable diagram about Phosphorus Cycle in an Ecosystem. (एक चित्र के माध्यम से फास्ट्फोरस चक्र के बारे में बताएं.)

17 .Explain about different ways by which organisms can cope with environmental changes. (उन तरीकों के बारे में संक्षेप में वर्णन करें ,जिनके द्वारा जीव पर्यावरणीय बदलावों का सामना कर पाते हैं?)

18 .What is Ozone depletion? How does it occurs and what are it’s harmful effects? (ओजोन अवक्षय क्या है? यह कैसे होता है तथा इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं?)

