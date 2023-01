JAC Board chemistry model paper: 12वीं के स्टूडेंट देख लें मॉडल पेपर, परीक्षा में आएंगे अच्छे नंबर

JAC Board 12th model paper chemistry: झारखंड बोर्ड में 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मॉडल पेपर के मुताबिक तैयारी शुरू कर दें. स्टूडेंट जैक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं. बता दें कि जैक बोर्ड की डेटशीट जारी की जा चुकी है.

मॉडल प्रश्न-पत्र

Model Question-paper

सेट- 3 (Set- 3)

Section – A

1. अभिक्रिया की कोटी की गणना कीजिये जिसका वेग व्यंजक इस प्रकार है:

r = K[A]2[B]

2. Write one application of adsorption.

अधिशोषण के एक महत्व को लिखें.

3. Write the oxidation number of Cu in [Cu(NH3)6 ]Cl3

3. [Cu(NH3)6 ]Cl3में Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालें.

4. Write the IUPAC name of CH3CH=CHCH2OH

4. CH3CH=CHCH2OH का IUPAC नाम लिखें.

5. Which vitamin deficiency causes night blindness?

5. किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है?

6. Write any one use of PVC.

6. पी.वी.सी. के किसी एक उपयोग को लिखिए.

7. Give one example of analgesic.

7. दर्दशामक का एक उदाहरण दें.

Section – B

8. Calculate the half life period of a first order reaction whose rate constant is 200 s-1

8. एक प्रथम कोटी की अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरथरांक 200 s-1 है के अर्दायु की गणना कीजिये.

9. Explain the following terms:

(I) Dialysis (II) Tyndall effect

9. निम्न पदों की व्याख्या करें :

(I) अपोहन (II) टिंडल प्रभाव

10. Using IUPAC norms write formulae of the following:

(I) Potassiumtetracyanonickelate

(II) Hexaamminecobalt

(III)sulphate

(IV) Tetracarbonylnickel

10. IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के लिए सूत्र लिखिए –

(I) पोटैशियम टेट्रासायनोनिकैलेट(II)

(II) हेक्साएमाइनकोबाल्ट

(III) सल्फेट

(IV) टेट्राकार्बोनिल निकेल

11.Define the following:

a) peptide linkage b) denaturation of protein

निम्नलिखित को परिभाषित करें :

अ) पेप्टाइड लिंकेज ब ) प्रोटीन का वीकृतिकरण

12.Write any two differences between thermoplastics and

thermosetting plastics along with examples.

12. थर्मोप्लास्टिंग एवं थर्मोसेटिंग के मध्य दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए.

13.Write briefly with one example in each case:

(I) Antiseptics (II) Tranquillizers

13 . संक्षेप में प्रत्येक का एक उदाहरण के साथ लिखे :

(I) पूतरोधी (II) प्रशांतक

Section – C

14.How is sulphuric acid prepared by contact process? How does it react with:

a) Cu b) C

संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है? निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ इसकी अभिक्रिया लिखे :

अ) Cu ब) C

15.Draw the structures of the following compounds:

(I) H2S2O8 (II) XeO3 (III) XeOF4 (IV) SF4 (V) S8

निम्नलिखित योगिकों की संरचना बनाये :

(I) H2S2O8 (II) XeO3 (III) XeOF4 (IV)

SF4 (V) S8

16.Write short notes on the following:

a) Hoffmann bromamide degradation reaction

b) Coupling reaction

c) Cannizzaro’s reaction

16. निम्निलिखित पर टिप्पणी लिखे :

अ) हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नलिखित अभिक्रिया

ब) युग्मन अभिक्रिया

स) कैनीजारो अभिक्रिया

