JAM आंसर की 2021 jam.iisc.ac.in पर जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नई दिल्ली. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर (Indian Institute of Science, IISC Bengaluru) ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स 2021 (Joint Admission Test For Masters, JAM) के लिए आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है.जिन कैंडिडेट्स ने JAM 2021 exam दिया वे आंसर की ऑनलाइन jam.iisc.ac.in पर चेक कर सकते हैं. आंसर की पर आपत्ती दर्ज करने की तारीख 1 से 3 मार्च 2021 तय की गई है. इसके लिए फीस 500 रुपए प्रति सवाल लगेगी. आपत्ती दर्ज करने के लिए कैंडिडेट्स को JOAPS पोर्ट पर जाना होगा.चुनौती में उल्लिखित प्रश्न संख्या और उत्तर इस वेबपेज पर पोस्ट किए गए प्रश्न पत्र के अनुसार होने चाहिए. 500 रुरए शुल्क तब वापस किया जाएगा जब कोई चुनौती वैध पाई जाएगी. फाइनल आंसर की मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह में वेबपेज पर उपलब्ध होगी.-jam.iisc.ac.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए लिंक‘JAM 2021 Question Papers and Answer Keys are now available’ पर क्लिक करें.-स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा.-specific subject-चुने गए सब्जेक्ट के लिए JAM answer key 2021 pdf फॉर्मेट में स्क्रीन पर खुलेगी.-आंसर की डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट लें.https://jam.iisc.ac.in/p/2021-question-papers-and-answer-keys-1