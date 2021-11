JEE Advanced 2023: IIT एंट्रेस एग्जाम के लिए अपडेटेड सिलेबस जारी, करें चेक

नई दिल्ली. JEE Advanced 2023: जेईई एडवांस 2023: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस (जेईई एडवांस) की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने जेईई एडवांस 2023 परीक्षा के लिए नया सिलेबस जारी किया है. एग्जाम उसी के अनुसार आयोजित किया जाएगा. जेईई एडवांस 2023 का संशोधित पाठ्यक्रम देखने के लिए, आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाना होगा.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित जेईई (उन्नत) 2023 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम ऑनलाइन है. जेईई एडवांस में तीन विषय भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में बदलाव किया गया है.

जेईई एडवांस 2023 के नए सिलेबस के अनुसार बदलाव

फिजिक्स में General Physics, Mechanics, Thermal Physics, Electromagnetic waves इत्यादि विषयों में बदलाव किया गया है.

केमिस्ट्री में states of matter: Gases and liquids, atomic structure, chemical bonding, and Molecular Structure इत्यादि विषयों में बदलाव किया गया है.

गणित में अन्य विषयों के साथ Relations, and Functions, Algebra, Mathetics टॉपिक्स में बदलाव किया गया है.

इन विषयों और परिवर्तनों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

जेईई एडवांस 2021 रिजल्ट

इस वर्ष, इंजीनियरिंग के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य के लिए क्वालीफाई करने वाले 2 लाख से अधिक छात्र थे. इसके लिए परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की गई थी और परिणाम 15 अक्टूबर को घोषित किया गया था.

JEE Advanced 2023 Updated syllabus

