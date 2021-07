JEE Main Exam 2021 Session 4 New Dates: जेईई मेन के चौथे चरण की परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब इस तारीख को होगी

नई दिल्ली. JEE (Main) 2021 Session 4 New Dates: जेईई मेन 2021 के तीसरे और चौथे चरण की परीक्षा के बीच चार सप्ताह का गैप कर दिया गया है. अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करते हुए यह घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की है. अब जेईई मेन के चौथे चरण की परीक्षा 26, 27 और 31 अगस्त, एक व दो सितंबर को होगी.

जेईई मेन 2021 के चौथा और आखिरी की परीक्षा पहले 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की जानी थी. जेईई मेन के तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई और चौथे चरण की 27 जुलाई से दो अगस्त के बीच होनी थी. दोनों के बीच सिर्फ एक दिन का ही गैप रखा गया है. इसी बात को लेकर कई अभ्यर्थी नाराज थे. अभ्यर्थियों का कहना था कि दोनों चरणों के बीच के गैप को बढ़ाया जाना चाहिए. ताकि उन्हें तैयारी का मौका मिल सके. पहले और दूसरे चरण की परीक्षा में 15 दिन का गैप था. अब इस नई घोषणा के साथ, कैंडिडेट्स की मांग को मान लिया गया है.

National Testing Agency has been advised to provide a gap of 4 weeks between session 3 & session 4 of the JEE(Main) 2021 Exam. The JEE (Main) 2021 session 4 will now be held on 26th, 27th & 31st August, and on 1st and 2nd September 2021: Education Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/Ze8cTfkejL