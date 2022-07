JEE Main Session 1 Result: रांची के कुशाग्र श्रीवास्तव ने पाए 300 में से 300 नंबर, बने स्टेट टॉपर

JEE Main 2022 Result: एनटीए ने जेईई मेन सेशन 1 का परिणाम जारी कर दिया है. jeemain.nta.nic.in पर जेईई परिणाम चेक कर सकते हैं. जेईई मेन पहले सेशन की परीक्षा में करीब 7 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई परीक्षा (JEE Exam) के रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स के नाम व स्कोर भी जारी कर दिए हैं. 14 छात्रों ने हासिल किए 100 परसेंटाइल हासिल किया है, यानि 300 में से 300 नंबर पाए हैं. 100 परसेंटाइल पाने वाले स्टूडेंट्स में से एक रांची के कुशाग्र श्रीवास्तव भी हैं. कुशाग्र को भी 100 परसेंटाइल स्कोर मिला है. कुशाग्र ब्रिजफोर्ड स्कूल के छात्र रहे हैं, उन्होंने कोटा में रहकर जेईई मेन की तैयारी की है. रांची से इस परीक्षा में लगभग 6600 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

इन राज्यों से निकले जेईई टॉपर

जेईई मेन पहले सत्र की परीक्षा में 100 परसेंटाइल स्कोर करने वालो में तेलंगाना के 4 कैंडिडेट्स, आंध्रप्रदेश के 3, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, असम, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश से 1-1 कैंडिडेट शामिल हैं. इसमें असम के गुवाहाटी शहर की स्नेहा पारीक का नाम भी शामिल है. इन स्टूडेंट्स ने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं.

जेईई मेन रिजल्ट कैसे चेक करें?

1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट -jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

2- होमपेज पर, Candidate Activity नाम के बॉक्स में देखें, यहां रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक दिखाई देंगे-

4- अब पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि जैसे लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करें.

5- JEE Main Result 2022 स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.

6- डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

