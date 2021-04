जेईई मेन 2021: अप्रैल और मई सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन की कल आखिरी तारीख

नई दिल्ली. JEE Main Exam April & May Registration 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जईई मेन 2021 (JEE Main 2021) के अप्रैल और मई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 4 अप्रैल 2021 को रात 11.50 बजे तक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ये प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू हुई.जो भी स्टूडेंट्स अप्रैल और मई सेशन की जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स 2021 परीक्षा देना चाह रहे हैं. वे अप्रैल और मई सेशन के जेईई मेन 2021 के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.जेईई परीक्षा 2021 अप्रैल सत्र की परीक्षा तारीख: 27,28,29,30 अप्रैल 2021.जेईई परीक्षा 2021 मई सत्र की परीक्षा तारीख: 24,25,26 27,28 मई 2021.जेईई मेन अप्रैल और मई 2021 परीक्षा के लिए अप्रैल सेशन में सिर्फ पेपर 1 की परीक्षा होगी.इंजीनियरिंग कॉलेजों में केवल बीई और बीटेक में दाखिले के लिए होती है.ए (बी.आर्क) और 2बी (प्लानिंग) परीक्षा की बात करें तो उसका आयोजन अप्रैल न होकर मई सेशन में किया जाएगा.पहली बार परीक्षा का आयोजन हिंदी और अग्रेजी के साथ 13 भाषाओं में किया जा रहा है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस परीक्षा के लिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों में भी केंद्र बनाए गए हैं.आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के साथ करेक्शन विंडो भी खोल दी है. अभ्यर्थी जेईई की वेबसाइट पर जाकर 04 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं.-सबसे पहले जेईई मेन की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.-इसके बाद new registration and registration form correction form पर क्लिक करें.-अब अप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉग इन करें.-अब करेक्शन का लिंक मिल जाएगाा.-इस पर क्लिक करके आवश्यक करेक्शन करें.-इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.-करेक्शन किए हुए फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें.