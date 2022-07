JEE Main session 2: उम्मीदवारों ने की जेईई मेन सेशन 2 स्थगित करने की मांग, जानिए वजह

हाइलाइट्स जेईई मेन सेशन 2 के एडमिट कार्ड (JEE Main Admit Card) jeemain.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे. जेईई मेन 2022 की दूसरे सत्र की परीक्षा 21 से 30 जुलाई 2022 तक आयोजित की जाएगी.

JEE Main session 2: संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (जेईई) के उम्मीदवारों ने जेईई मेन 2022 परीक्षा के दौरान हुई कठिनाइयों को जाहिर किया है. छात्र ट्विटर पर जेईई मेन सत्र 2 परीक्षा को स्थगित करने की मांग हैशटैग #JEEStudentsWantJustice के जरिए कर रहे हैं. छात्रों का एक वर्ग एक्सट्रा अटेंप्ट की भी मांग कर रहा है.

अखिल भारतीय छात्र संघ (AISU) के अनुसार, JEE Main 2022 सत्र 1 परीक्षा के दौरान छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा. एआईएसयू ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान सर्वर फेल हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्क्रीन पर प्रश्न नहीं आए. दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा गलत प्रतिक्रिया पत्रक (response sheet) और उत्तर कुंजी जारी की गई. इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अग्निपथ विरोध और बाढ़ जैसे अन्य मुद्दों का हवाला दिया जा रहा है.

यहां पढ़ें ट्वीट्स-

MEGA CAMPAIGN TODAY Time:7pm onwards

Hashtag will be released soon stay connected.

How is the josh🔥

My full support💥

Everyone unite&get ready for huge push to authorities💪#JEEStudentsWantJustice

Will keep supporting #JEEMains2022 Aspirants till the end. pic.twitter.com/HpQIxWlS2z — SAURAV SAHA (@IamSaurav_1) July 17, 2022

#JEEStudentsWantJustice @DG_NTA @dpradhanbjp Postpone 2nd Session of Jee Main 2022 to August. In 2021 also,last Session was conducted in August only. So do the same this year.We Jee Aspirants are in severe depression. Help us.Give us Justice.We are in severe depresion,sir. Help pic.twitter.com/tzaqE1NtZ4 — Lakshay (@LakshayUp23) July 17, 2022

Postpone second attempt. Please give sufficient time. Don’t play with our lives #JEEStudentsWantJustice @DG_NTA @dpradhanbjp — Harshini Enugandula (@harshiniie) July 17, 2022

We literally don’t know what next step nta will take but we truly hope that jee should be postponed aur there must be atleast some gap between these two sessions or one extra attempt @DG_NTA @PMOIndia @EduMinOfIndia #JEEStudentsWantJustice #JEEMains2022ExtraAttempt #JEEMains2022 — Shruti Bisht (@ShrutiBisht1414) July 17, 2022

#JEEStudentsWantJustice

Nothing guys, just me and my friends were very having training to go to the exam center. pic.twitter.com/OFjsEbOOvy — Divya (@DivyaPatel_2004) July 17, 2022

एनटीए ने जेईई मेन 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस साल, जेईई मेन 2022 सत्र 1 परीक्षा में 14 उम्मीदवारों ने पूरे 100 नंबर हासिल किए हैं. जेईई मेन 2022 की दूसरे सत्र की परीक्षा 21 से 30 जुलाई 2022 तक आयोजित की जाएगी.

जेईई मेन 2022 के पहले चरण में हासिल किए गए अंकों की रैंक सूची तैयार करते समय दूसरे चरण में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की रैंक भी देखी जाएगी. दोनों की तुलना के आधार पर बेस्ट को रैंक और स्कोर कार्ड के तौर पर जारी किया जाएगा.

जुलाई के आखिरी हफ्ते में परीक्षा के बाद अगस्त में रिजल्ट जारी किया जाएगा. एनटीए जल्द ही जेईई मेन दूसरे चरण के पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी करेगा. इसके बाद जेईई मेन सेशन 2 के एडमिट कार्ड (JEE Main Admit Card) jeemain.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

ICSE 10वीं में लड़कियों ने मारी बाजी, टॉपर्स में 3 लड़कियां, 1 लड़का, देखें लिस्ट

JEE Main 2022: जेईई मेन्स 2022 की कटऑफ जल्द, देखें NIT दुर्गापुर की पिछले साल की कटऑफ

Tags: Jee main