JEE NEET Free Coaching: जेईई, नीट की तैयारी के लिए छात्रों को मिलेगा 'साथी', फ्री में पढ़ाएंगे आईआईटी के टीचर

JEE NEET Free Coaching, SATHEE: जेईई, नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकार बड़ी सौगात लेकर आ रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री SATHEE (Self Assessment Test and Help for Entrance Exams) प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं. जिसके तहत प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस प्लेटफॉर्म में फ्री में कोचिंग कर सकेंगे. खास बात यह है कि इसके तहत छात्रों को आईआईटी, आईआईएससी जैसे संस्थानों के टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा यानी यह पूरी तरह से मुफ्त होगा.

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने हाल ही में इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि ‘साथी’ शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के सहयोग से शुरू किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से छात्रों को प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा. इसका लाभ वे सभी छात्र उठा सकेंगे, जो महंगी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते.’

6 मार्च को होगा लॉन्च

केंद्रीय शिक्षा मंत्री 6 मार्च को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने जा रहे हैं. छात्र इस प्लेटफॉर्म पर जाकर टीचरों की ओर से डाले गए वीडियो को देख सकेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेंगे. इसके अलावा कमजोर टॉपिक वाले विषयों की भी बेहतर तरीक़े से तैयारी कर सकेंगे.

