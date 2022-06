JKSSB SI परिणाम 2022 jkssb.nic.in पर घोषित, जानें डाउनलोड का तरीका

JKSSB SI result 2022: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (JKSSB SI) परिणाम 2022 घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट – jkssb.nic.in पर देख सकते हैं. sub-inspectors (police), Home Department के 1,200 पदों के लिए पहली बार ओएमआर-आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा 27 मार्च को आयोजित की गई थी.

जेकेएसएसबी एसआई परिणाम 2022: कैसे डाउनलोड करें

-जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

-होमपेज पर उपलब्ध रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें

– “View Result/Score Sheet of candidates for the posts of Sub-Inspector (Home Department), advertised vide Notification No. 06 of 2021 dated 21.10.2021. Result/Score Sheet of candidates for the posts of Sub-Inspector (Home Department)” लिंक पर क्लिक करें.

-JKSSB SI परिणाम 2022 पीडीएफ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-जेकेएसएसबी एसआई परिणाम देखें और भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें.

जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 97,000 से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. जेकेएसएसबी के अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा के लिए 1,13,861 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था और 97,793 (85.95 प्रतिशत) ने परीक्षा दी थी. 16 जिलों में कुल 322 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. सबसे अधिक (65) केंद्र जम्मू जिले में और न्यूनतम (6) किश्तवाड़ जिले में स्थापित किए गए.

