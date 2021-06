सुरक्षित होने पर जेएनयू प्रवेश परीक्षा आयोजित करेंगे: कुलपति

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति एम जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि जब भी छात्रों के लिए परीक्षा देना सुरक्षित होगा, विश्वविद्यालय जेएनयू प्रवेश परीक्षा (JNU entrance examination) आयोजित करेगा. यदि कोविड के कारण एडमिशन में देरी होती है और अपने नियमित समय के बाद एडमिशन होता है तो यूनिवर्सिटी बिना समय बर्बाद किए अपने शैक्षणिक कैलेंडर को निश्चित रूप से एडजस्‍ट कर लेगी.



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा या JNUEE, जेएनयू में पोस्‍ट ग्रेजुएशन और एमफिल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. आमतौर पर मई और जून के दौरान यह परीक्षा आयोजित की जाती है. इस साल चल रही कोविड महामारी के कारण प्रवेश परीक्षा में देरी हो रही है.



We will conduct the JNU entrance examination whenever it is safe for students to write. If entrance is delayed due to COVID and if admission happens at later date, we'll surely adjust our academic calendar to take care of lost time without compromising academic rigor: JNU VC pic.twitter.com/jn8YZ2Qdgw