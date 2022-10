JNU UG admission Merit List 1: यूजी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी

JNU UG admission Merit List 1: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आज, 21 अक्टूबर, 2022 को JNU UG Admission 2022 के लिए जेएनयू की मेरिट लिस्ट 1 जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूजी प्रवेश 2022 के लिए पंजीकरण किया था, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट – jnu.ac.in या jnuee.jnu.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं. पहले राउंड के लिए जारी रिजल्ट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है. परिणाम डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या, पासवर्ड, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करना होगा.

CUET-UG 2022 के माध्यम से UG और COP कार्यक्रमों के लिए मेरिट लिस्ट 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. सीट ब्लॉक करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2022 है.

अब राउंड 1 के लिए जेएनयू मेरिट लिस्ट जारी होने पर उम्मीदवारों को तुरंत अपनी सीटों को ब्लॉक करना होगा. जो लोग पहले दौर में दाखिला लेने के लिए एलिजिबल नहीं है. वे ध्यावन दें विश्वविद्यालय दो और मेरिट सूची जारी करेगा.

ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

-आधिकारिक वेबसाइट – jnu.ac.in/node या jnuee.jnu.ac.in पर जाएं

-”Result of List 1 for BA Hons 1st Year Programme through CUET UG 2022” लिंक पर क्लिक करें.

-आवेदन संख्या और अन्य विवरण दर्ज करें

-परिणाम डाउनलोड करें और सीटों को ब्लॉक करें

-ब्लॉक करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर और फीस के लिए 25 अक्टूबर, 2022 है.

