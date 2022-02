Kerala 10th 12th students audio books: केरल में 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी मदद, ऑडियो पुस्तकें जारी

Kerala 10th 12th students audio books: केरल शिक्षा विभाग द्वारा 12 फरवरी को कक्षा 10 और 12 के लिए ‘ऑडियो पुस्तकें’ जारी की गईं. केरल शिक्षा अवसंरचना और प्रौद्योगिकी (काइट) के ‘विक्टर्स’ चैनल के जरिये ‘फर्स्ट बेल’ डिजटल कक्षाओं के संचालन के साथ ही यह पहल की गई है. एक समारोह में शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कक्षा 10 और 12 के पुनरावृत्ति भाग के लिए ऑडियो पुस्तकें जारी की. दसवीं और 12वीं की परीक्षाएं कुछ सप्ताह बाद होने वाली हैं.

‘काइट’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के. अनवर सादात ने कहा कि ‘काइट’ द्वारा द्वारा विकसित और फर्स्ट बेल पोर्टल (First Bell portal) firstbell.kite.kerala.gov.in पर उपलब्ध कराई गई ऑडियो पुस्तकें इस प्रकार बनाई गई हैं कि छात्र इनके इस्तेमाल से 10 घंटे में कक्षा 10 के सभी विषयों की पुनरावृति कर सकेंगे. कक्षा 12 के लिए ऑडियो पुस्तकें 21 फरवरी से उपलब्ध होंगी जिनमें प्रति विषय डेढ़ घंटे की अवधि होगी.

Released special audio books produced by the govt’s digital education mission, needed for revision exams. Students of Class X will be able to listen to all their lessons in just 10 hours. #KeralaEducation pic.twitter.com/2puugjHvKF

— V. Sivankutty (@VSivankuttyCPIM) February 13, 2022