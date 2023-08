नई दिल्ली (Spoken English Classes). लोग समोसा, जलेबी, पकौड़े, गोलगप्पे जैसे इंडियन स्नैक आइटम्स खूब पसंद करते हैं. शायद ही कोई शख्स ऐसा हो, जिसे ये चीजें पसंद न हों या इनके नाम न सुने हों. लेकिन क्या आपको इनके अंग्रेजी नाम पता हैं? आज-कल कैफे, रेस्त्रां आदि में इनके अंग्रेजी नाम काफी प्रचलित हो रहे हैं (Food Name in English).

अगर आप बाहर खाने-पीने के शौकीन हैं तो आपको अपने पसंदीदा फूड आइटम्स के इंग्लिश नाम भी पता होने चाहिए (Food Name List in English). सिर्फ शौक के चलते ही नहीं, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी ऐसी जानकारी होना जरूरी है (English Name of Samosa). इनमें से ज्यादातर नाम आपने कभी सुने-पढ़े नहीं होंगे.

अंग्रेजी में भारतीय खाने-पीने की चीजों के नाम (Indian Snacks in English)

जलेबी Funnel Cake समोसा Rissole पकौड़े Fritters गोलगप्पे Water Balls आलू की टिक्की Potato Wedges चावल की खीर Rice Pudding साबूदाने की खीर Sago Pudding मुरब्बा Marmalade दलिया Porridge कोफ्ता Veg Meatball

अंग्रेजी में भारतीय मसाले (Indian Spices in English)

हिंदी English चक्र फूल Star Anise छोटी इलायची Green Cardamom दालचीनी Cinnamon धनिया पाउडर Coriander Powder हल्दी Turmeric हींग Asafoetida जावित्री Mace जीरा Cumin काली मिर्च Black Pepper

सब्जियों के अंग्रेजी नाम (Vegetable Names in English)

हिंदी English बैंगन Eggplant गोभी Cauliflower करेला Bitter Gourd लौकी Bottle Gourd मेथी Fenugreek Leaves परवल Pointed Gourd भिंडी Ladyfinger चिचिंडा Snake Gourd पालक Spinach

विदेश में भारतीय चीजों के नाम (Indian Snacks in Abroad Name)

समोसा Potato Filled Fried Pastry पकौड़ा Deep Fried Fritters छोले-भटूरे Chickpea Curry with Fried Flatbreads चाट Spicy Potato Snacks पोहा Flaked Rice आलू पराठा Spicy Potato Bread पाव भाजी Sloppy Pav देसी भुट्टा Corn on the Cob लस्सी Churned Curd छाछ Buttermilk

