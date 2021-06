केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिये पहली प्रोवीजनल लिस्‍ट 23 जून को जारी होगी.

KV Admission 2021: क्‍लास 1 के लिये पहली सेलेक्‍शन लिस्‍ट आज जारी की जा रही. अभिभावक केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर लिस्‍ट में छात्र का नाम चेक कर सकते हैं. News18Hindi

KVS Admission 2021: केंद्रीय विद्यालय आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 1 में एडमिशन के लिये पहली सेलेक्‍शन लिस्‍ट जारी कर सकता है. कक्षा 1 में एडमिशन के लिये रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्र‍िया 1 अप्रैल को शुरू हुई थी. लिस्‍ट जारी होने के बाद, छात्र उसे आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. केंद्रीय विद्यालय संगठन लिस्‍ट जारी करने के लिये कोई निश्‍च‍ित समय की घोषणा नहीं की है. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक नोटिस के अनुसार क्‍लास 1 में एडमिशन के लिये 23 जून को ड्रॉ किया जाएगा.



First selection list for class 1: ऐसे करें डाउनलोड

1. KV Admission 2021 के लिये दी गई वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए ‘Admission’ टैब पर क्‍ल‍िक करें.

3. अब आप दिये गए लिंक “First selection list for class 1 admission” पर क्‍ल‍िक करें.

4. अब लिस्‍ट चेक करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.



आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार RTE, SC, ST और OBC श्रेणी के लिये अगर पर्याप्‍ट उम्‍मीदवार नहीं हैं तो 8 जुलाई तक अन्‍य छात्र आवेदन कर सकते हैं. इसके लिये उनहें ऑफलाइन आवेदन करना होगा. क्‍लास 2 के लिये सेलेक्‍शन लिस्‍ट 24 जून को जारी होगी. सेलेक्‍शन लिस्‍ट शाम 04:00 बजे जारी की जाएगी.



