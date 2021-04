KVS Admission 2021: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ, ऐसे भरे आवेदन फॉर्म

नई दिल्ली. केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पहली कक्षा में एडमिशन के लिए केवीएस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हैं. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है. अभिभावकों को सलाह है कि वह रजिस्ट्रेशन के समय फॉर्म में जानकारियां ध्यानपूर्णक भरें. एक छोटी सी गलती भी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन से पहले ही आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत है और किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है.-बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नगरनिगम जैसे मान्यताप्राप्त संस्थान से बना होना चाहिए.-रिश्ते का प्रमाण पत्र- सांसद या पीएसयू कर्मचारी के पोते-पोतियों को अपने रिश्ते का प्रमाण पत्र पेश करना होगा. यह नियम केवीएस कर्मचारी के बच्चों पर भी लागू होगा.-जाति प्रमाण पत्र- एससी/एसटी/इडब्लूएस/बीपीएल या ओबीसी वर्ग के बच्चों को एडमिशन के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा.-दिव्यांग प्रमाण पत्र- बच्चा दिव्यांग हो तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र देना होगा.-ट्रांसफर प्रमाण पत्र-सरकारी कर्मचारी हैं तो बीते सात सालों में हुए ट्रांसफर की जानकारी और डिफेंस से रिटायर हो गए हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा-निवास प्रमाण पत्र- निवास प्रमाण पत्र सभी बच्चों को देना होगा-भारतीय सिम कार्ड वाला वैध मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी-बच्चे की स्कैन की हुई डिजिटल फोटो, जिसका साइज 256kb से ज्यादा न हो. सिर्फ JPEG फाइल-बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी. साइज 256kb, फॉरमेट JPEG या PDF-अन्य सरकारी प्रमाण पत्र और अभिभावकों की ट्रांसफर डिटेल. सभी की स्कैन कॉपी- सबसे पहले केवीएस की वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर announcements सेक्शन में KVS Admission Portal Class I पर क्लिक करें.-इसके बाद Click here to register पर क्लिक करें.-नए पेज पर खुले दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें.- अब New Registration फॉर्म खुलेगा.-इसमें आवश्यक जानकारियां भरकर सबमिट कर दें.-रजिस्टर करने के बाद आप आवेदन फॉर्म भर सकेंगे.- रजिस्ट्रेशन के बाद Login Code को ध्यानपूर्वक कहीं लिख लें.-एक फॉर्म में आप अधिकतम तीन विद्यालयों के विकल्प भर सकते हैं.-आवेदन फॉर्म के सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लिकेशन सब्मिशन कोड (Application Submission Code) मिलेगा,-सब्मिशन कोड Login Code से अलग है, इसे संभालकर रखें.- आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको 5a और 5b दोनों फॉर्म भरने होंगे. सिर्फ एक भरने से फॉर्म नहीं भरा जाएगा.-अगर आपको एप्लिकेशन सब्मिशन कोड नहीं मिला है, तो मतलब केवीएस के पास आवेदन नहीं पहुंचा है.-एप्लिकेशन सबमिट के लिए OTP आएगा. इसलिए हमेशा अपना ही मोबाइल नंबर भरें. पड़ोसी, रिश्तेदार या साइबर कैफे वाले का नहीं.-फॉर्म में एक सेव का बटन भी है, जिसके जरिए आप अपनी जानकारी सेव कर सकते हैं ताकि बाद में उसे पूरा कर फॉर्म भर सकें.-अगर आपने गलत जानकारी भर दी है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास एक OTP आएगा.ये भी पढ़ें-