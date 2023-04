KVS Admission 2023, Can normal students get admission in KV ? : अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं, तो हम आपको इससे जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल यहां बताने जा रहे हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में एडमिशन (Kendriya Vidyalaya Admission 2023 Class 1) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 27 मार्च से शुरू हो चुकी है. वहीं इसके लिए अंतिम तिथि 17 अप्रैल है. इसके अलावा कक्षा 2 और उससे बड़ी कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफलाइन मोड में 3 अप्रैल से शुरू हो गई है. इसके लिए लास्ट डेट 12 अप्रैल तक है.

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन को लेकर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन अभिभावकों के मन में रहता है, वह यह है कि क्या गैर सरकारी कर्मचारी पैरेंट्स के बच्चे भी केवी में एडमिशन (KVS Admission Criteria 2023) ले सकते हैं. तो बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में कोई भी एडमिशन ले सकता है. चाहे अभिभावक प्राइवेट नौकरी में हों या सरकारी या फिर बिजनेस करने वाले. लेकिन KV में एडमिशन के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं. इन प्राथमिकताओं के आधार पर ही बच्चों को एडमिशन दिया जाता है.

KVS Admission 2023 Priority Guidelines: इन्हें मिलती है प्राथमिकता

केंद्रीय विद्यालय में निम्नलिखित बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है-

पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों एवं भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है.

इसके बाद भारत सरकार की स्वायत्त संस्थाएं, PSU, उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों को प्रिफरेंस मिलता है.

प्राथमिकता में तीसरे नंबर पर आते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे.

राज्य सरकार की स्वायत्त संस्थाएं, PSU एवं उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के बच्चे.

इसके बाद किसी भी अन्य वर्गों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है.

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए केवी एडमिशन का पूरा शेड्यूल देखने के लिए यहां क्लिक करें.

