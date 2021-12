CBSE Class 10 Term 2 Exam 2022: 10वीं परीक्षा के लिए इन सब्जेक्ट का जारी हुआ प्रिपरेशन टाइम टेबल, जानें डिटेल

नई दिल्ली. CBSE Class 10 Term 2 Exam 2022: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया (सीबीएसई) ने 3 विषयों के लिए प्रिपरेशन टाइम टेबल जारी कर दिया है. इसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस पेपर के लिए प्रिपरेशन टाइम टेबल का शेड्यूल है. बता दें कि सीबीएसई के रेशनलाइज्ड सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस टर्म 1 में कवर किया गया था, वह टर्म 2 के लिए नहीं होगा. यह तीनों नोटिस टर्म-वाइज सीबीएसई बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर अपलोड किया है.

परीक्षा की तैयारी में लगे स्टूडेंट के लिए मैथ सब्जेक्ट की कुल 5 यूनिट्स की प्रिपरेशन लिस्ट जारी की गई है. टर्म 2 में इन 5 यूनिट्स से 40 नंबर मिलेंगे. इसके अलावा 10 नंबर इन परीक्षाओं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे. टर्म 2 परीक्षा के दौरान तीन आवधिक परीक्षण, आकलन, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क आयोजित किए जाएंगे.

साइंस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स को 3 सब्जेक्ट की तैयारी करने की आवश्यकता है. इसमें 1 पेपर Matter-Its Nature and Behaviour दूसरा पेपर Moving Things, People, and Ideas और तीसरा पेपर The World of Living का है. ऐसे में स्टूडेंट्स को तीन प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे. इसमें 46% नंबर आवंटन ज्ञान प्रदर्शन और समझ के लिए होगा 32% कॉन्सेप्ट विश्लेषण में योगदान के लिए जबकि 22% कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में योगदान देने के लिए निर्धारित किया गया है. जबकि सोशल साइंस के लिए टर्म 2 बोर्ड परीक्षा के लिए कुल चार यूनिट्स होंगी जिनमें 2-3 अध्याय शामिल होंगे.

