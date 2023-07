Medical Education: मेडिकल की पढ़ाई कर रहे या करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है. अब मेडिकल प्रैक्टिस (Medical Practice) या पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए MBBS छात्रों को NMC की इस परीक्षा को पास करना होगा. इस परीक्षा का नाम NExT है. लेकिन यह परीक्षा MBBS कर रहे 2020 बैच से लागू होगी. इस परीक्षा के बिना MBBS करने के बाद MS या MD नहीं कर सकते हैं. अब सभी MBBS कर रहे उम्मीदवार को इसे पास करना अनिवार्य है. इसके अलावा यह परीक्षा उन लोगों के लिए सबसे अहम हो जाता है, जो विदेशों से MBBS की डिग्री लेते हैं. ऐसे लोग बिना NExT की परीक्षा पास किए भारत में मेडिकल प्रैक्टिस (Medical Practice) नहीं कर सकते हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा था कि 2019 MBBS बैच को नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) में शामिल नहीं होना पड़ेगा, यह 2020 बैच के लिए लागू होगा. मंडाविया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर में एक क्रिटिकल केयर यूनिट की आधारशिला रखने के बाद छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और नेशनल मेजिकल कमीशन (NMC) ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, जिससे छात्रों में भ्रम पैदा हो.

पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए MBBS छात्रों को देना होगा NExT

NMC द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है. यह MBBS के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए और मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंसधारी परीक्षा है. NExT पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी एक स्क्रीनिंग परीक्षा के तौर पर काम करेगा. इसके अलावा जो भी उम्मीदवार भारत से बाहर किसी भी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें भी इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है.

