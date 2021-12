MP Board Exam 2022: क्या कैंसिल हो जाएगी एमपी बोर्ड की परीक्षा? तैयार हो रहा है ऑप्शनल रिजल्ट

नई दिल्ली (MP Board Exam 2022, Coronavirus In India). सभी राज्य अपने स्तर पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं (Board Exams 2022). लेकिन इसी बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण का संकट भी गहराने लगा है (Coronavirus In India). एक बार फिर से मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है. अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन भी कई राज्यों में दस्तक दे चुका है (Omicron Cases In India). ऐसे में ज्यादातर परीक्षार्थी अपनी बोर्ड परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय में हैं. एमपी बोर्ड परीक्षा (MP Board Exam 2022 Date Sheet) की डेटशीट जारी होने के बाद भी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई भी श्योरिटी नहीं है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा (MP Board Exam 2022 Update) को लेकर एक नया अपडेट बताया जा रहा है. इन रिपोर्ट की मानें तो मंडल से संबंधित सभी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जानकारी मांगी गई है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा का ऑप्शनल रिजल्ट तैयार किया जा रहा है (MP Board Exam 2022 Result). अगर ऐसा होता है तो बोर्ड परीक्षा के आयोजन पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है.

इस तरह से जारी किया जा सकता है रिजल्ट

कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 10वीं-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की त्रैमासिक, हाफ ईयर्ली और प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं (MP Board Exam 2022 Result). बोर्ड इन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर ही मेन एग्जाम के रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है. 9वीं और 10वीं कक्षा के मार्क्स अपडेट करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 और 11वीं व 12वीं कक्षा के मार्क्स अपडेट करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2021 तय की गई है.

स्कूलों पर भी पड़ सकता है असर

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है. अभी तक वहां 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल खुल रहे हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों के संबंध में भी नया फैसला जारी हो सकता है.