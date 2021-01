Navodaya Vidyalaya admit card: 9वीं कक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट या जेएनवीएसटी 2021 ने 9वीं कक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जिन कैंडीडेट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्टर किया है अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट - navodaya.gov.in - से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.परीक्षा 24 फरवरी को सुबह दस बजे से लेकर साढ़ें बारह बजे तक आयोजित की जाएगी. यानी कि परीक्षा की कुल अवधि ढाई घंटे की होगी. हालांकि, दिव्यांगजनों के लिए आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. छात्र परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकेंगे. कैंडीडेट्स को आंसर ओएमआर शीट के माध्यम से दे सकेंगे.- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर विजिट करें.- होम पेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक उपलब्ध कराया गया है.- वेबसाइट पर उपलब्ध 'Please Click Here for downloading the admit card for class IX Lateral Entry Selection Test – 2021' लिंक पर क्लिक करें.- अब एक नई विंडो खुल जाएगी.- अब यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट 2021 में अंग्रेजी, हिंदी, मैथ और साइंस विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए कुल 100 अधिकतम अंक निर्धारित हैं. टेस्ट के अंकों और अन्य निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से एनवीएस द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.