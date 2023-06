नई दिल्ली (NCERT Syllabus 2023). नई शिक्षा नीति 2020 को स्कूल एजुकेशन में लागू करना शुरू हो चुका है (NEP 2020). NCERT ने 10वीं के सिलेबस और किताबों से कई टॉपिक्स कम कर दिए हैं. इससे स्टूडेंट्स पर से पढ़ाई का दबाव कम होने का तर्क दिया जा रहा है. इससे पहले कोविड 19 के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से भी सिलेबस कम किया गया था.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 10वीं कक्षा का नया सिलेबस जारी किया है (NCERT 10th Syllabus 2023). इसमें कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हटाने की जानकारी सामने आई है. NCERT ने अलग-अलग विषयों से एक-दो चैप्टर हटाए हैं (Political Parties Class 10). उम्मीद की जा रही है कि इससे बच्चों पर से पढ़ाई का लोड कुछ कम हो जाएगा.

केमिस्ट्री और सिविक्स में बड़ा बदलाव

NCERT ने कक्षा 10वीं की अपनी किताबों से तत्वों, लोकतंत्र, राजनीतिक दलों (पूरा पेज) और लोकतंत्र की चुनौतियों के आवधिक वर्गीकरण के पूरे अध्याय हटा दिए हैं (Democracy in India NCERT). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने केमिस्ट्री की किताबों से पीरियोडिक टेबल को भी हटा दिया है (Periodic Table NCERT).

