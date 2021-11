NEP 2020: युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगी नई शिक्षा नीति, जानिए फायदे और नुकसान

नई दिल्ली (NEP 2020, New Education Policy, National Education Day). 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के बाद सीधे 2020 में यानी 34 वर्षों बाद इसमें कोई बदलाव कर नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) बनाई गई है. इतने सालों में शिक्षा नीति (NEP 2020) यानी पठन-पाठन के तरीकों में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ था. इसीलिए नई शिक्षा नीति पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं और इसे युवाओं व नए भारत के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है (Pros And Cons Of New Education Policy 2020).

लोगों की भीड़ में अपनी खास जगह बना पाना आसान नहीं है. एक-दूसरे के पीछे भागने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हर छात्र में कुछ खास स्किल्स (Skill Based Education) होनी जरूरी हैं. ऐसे में मोदी सरकार (Modi Sarkar Yojana) की नई शिक्षा नीति (New Education Policy) काफी मददगार साबित होगी. फिलहाल इसे नए भारत की नींव माना जा रहा है.

क्या है नई शिक्षा नीति?

मौजूदा शैक्षणिक ढांचे में 6 साल का बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में किया जाता है. नई शिक्षा नीति के तहत ज्यादा बदलाव तो नहीं किए गए हैं लेकिन मूल ढांचे में थोड़ा फेरबदल किया गया है. अब कक्षा तीसरी तक के बच्चों की नींव को मजबूत करने पर फोकस बढ़ाया जाएगा.

जानिए नई शिक्षा नीति के फायदे

नई शिक्षा नीति छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में काफी मददगार साबित होगी. जानिए इसके फायदे (New Education Policy Benefits)-

1- कक्षा 5वीं तक छात्रों की भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान के साथ-साथ इंटरैक्टिव स्किल्स (Interactive Skills) बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

2- कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स (Multi Disciplinary Course) के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा.

3- कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स डिजाइन किए जाएंगे. उनके साथ ही छात्रों की रुचि के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. संगीत, खेल या कुकिंग आदि स्किल्स को मजबूत करके उन्हें भविष्य में इन्हीं मे रोजगार तलाशने के लिए तैयार किया जाएगा.

4- बच्चों को इतना हुनरमंद बनाया जाएगा कि उनके भविष्य के साथ देश का भी विकास हो सके.

5- अब भर्तियां मेरिट के आधार पर होंगी. ECCE यानी ‘अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन’ के जरिए बच्चों की देखभाल को शिक्षा में जोड़ा जाएगा.

5- तीन-चार वर्षों के ग्रेजुएशन के दौरान छात्रों के पास मल्टिपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन रहेगा.

6- साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के विषय भी रुचि के हिसाब से पढ़ सकेंगे. लेकिन डिग्री उन्हें मुख्य स्ट्रीम यानी आर्ट्स या साइंस की ही मिलेगी.

7- कक्षा 6वीं से छात्र वोकेशनल एजुकेशन (Vocational Education) के साथ अपरेंटिस भी करेंगे. इससे 12वीं के काम-धंधा करने में उन्हें फायदा मिलेगा.

NEP के नुकसान

नई शिक्षा नीति के फायदे ज्यादा हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं (Disadvantages Of New Education Policy). जानिए इनके बारे में-

1- नई शिक्षा नीति में मातृ भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जोकि एक समस्या बन सकता है.

2- इस शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन प्रोग्राम 4 वर्षों का है, जबकि अभी छात्रों के पास 3-4 साल में डिग्री लेने का ऑप्शन भी है.

3- नई शिक्षा नीति में प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को छोटी क्लास से अंग्रेजी सिखाने पर फोकस रहेगा. इससे उनके और सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच गैप बढ़ने की आशंका है.