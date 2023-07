कैंसिल हुई NExT परीक्षा के मॉक टेस्ट की फीस मिलेगी वापस, पढ़ें अपडेट्स

NExT mock test cancelled: नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के लिए मॉक परीक्षा रद्द कर दी गई है. 28 जुलाई को होने वाला NExT मॉक टेस्ट रद्द कर दिया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि इस परीक्षा के लिए लिया गया पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाएगा. सामान्य या ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों ने 2,000 रुपये का आवेदन शुल्क दिया था. एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों ने एनईएक्सटी मॉक टेस्ट में उपस्थित होने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देकर पंजीकरण कराया था. PwBD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई थी.

नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) की मॉक परीक्षा की फीस को लेकर छात्रों और डॉक्टरों ने पिछले दिनों आयोग की काफी आलोचना की थी. 13 जुलाई को एनएमसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर अगली सूचना तक एनईएक्सटी परीक्षा स्थगित की थी.

NExT परीक्षा 2023 में उपस्थित होने से पहले छात्रों को परीक्षा का आइडिया देन के लिए मॉक टेस्ट निर्धारित किया गया था. एम्स की ओर से NExT परीक्षा 2023 दो चरणों में आयोजित की जाएगी. चरण 1 और चरण 2. NExT चरण 1 परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, चरण 2 practical/clinical परीक्षा होगी.

NExT देश में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए होगा. ये एग्जाम NEET PG की जगह लेगा. NExT परीक्षा 2024 में पास होने वाले बैच के साथ शुरू होगा. सभी ग्रेजुएट्स MBBS छात्रों को इसे देना होगा.

