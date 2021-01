NHM UP एडमिट कार्ड 2021 स्टाफ नर्स और अन्य के लिए जारी, यहां से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्टाफ नर्स, एएनएम और अन्य वैकेंसी के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने एनएचएम यूपी भर्ती 2021 के लिए पंजीकरण किया, वे अपना एडमिट कार्ड sams.co.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.https://admitcard.samshrm.com/NHMUP-1400-2700-वेबसाइट sams.co.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए लिंक "Admit Card" appearing under the "Recruitment for 1400+ and 2700+ Contractual Vacancies for State, Divisional, District and Block level, National Health Mission, Uttar Pradesh" पर क्लिक करें.-अपने क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करें.-NHM यूपी एडमिट कार्ड 2021 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.-हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.