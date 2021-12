NID Prelims Admit Card 2022: NID DAT 2022 प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

NID Prelims Admit Card 2022: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) ने डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट admission.nid.edu के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी 2022 को किया जाएगा.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://admissions.nid.edu/NIDA2022/Login_AdmitCard के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ डिजाइन कोर्स के लिए किया जाएगा. अभ्यर्थी परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को देख सकते हैं.

NID Prelims Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट admissions.nid.edu पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए Click here to download the ADMIT CARD for DAT Prelims Exam 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

3.यहां मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सबमिट करें.

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

