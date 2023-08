MBA admission: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई (Indian Institute of Management, IIM) 3 MBA प्रोग्राम्स में दाखिला CAT स्कोर के आधार पर देगा. ये तीन कोर्स Master of Business Administration (MBA), ऑप्रेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA(Operations and Supply Chain Management), ससटेन एबिलिटी मैनेजमेंट (Sustainability Management) में MBA हैं.

इन कोर्सेज में दाखिला CAT के स्कोर के आधार पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 8 अगस्त को लोक सभा और राज्य सभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (Amendment) बिल 2023 पास किया. इस बिल को 6 साल पुराने IIM Act of 2017 से रिप्लेस किया गया है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE) का नाम बदलकर आईआईएम मुंबई कर दिया गया है. जिसके बाद ये आईआईएम संस्थानों में 21वें आईआईएम के रूप में शामिल किया गया है.

एडमिशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म

IIM Mumbai इन प्रोग्राम्स के लिए iimmumbai.ac.in पर अलग से एडमिशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सूचना देगा. इसके अलावा CAT 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन iimcat.ac.in पर शुरू हो गया है. CAT एग्जाम को इस साल IIM लखनऊ आयोजित कर रहा है.

कैट एग्जाम, रिजल्ट व रजिस्ट्रेशन डेट

CAT 2023 exam 26 नवंबर को आयोजित होना तय किया गया है. इसका रिजल्ट जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाने की सूचना है. जो स्टूडेंट्स इस MBA entrance exam को देना चाहते हैं वे बताई गई वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 सितंबर है.

कितने CAT स्कोर माने जाते है गुड

जो उम्मीदवार एमबीए प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आईआईएम या गैर-आईआईएम में प्रवेश पाने के लिए अच्छा कैट स्कोर क्या है. एक अच्छा CAT स्कोर 198 से 180 के बीच माना जाता है. CAT परीक्षा की तैयारी करने वाले इन नंबरों को पाने तक का अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं. CAT स्कोर 2023 के लिए अच्छे स्कोर 198-180 के बीच ही माने जा रहे हैं.

कैट एग्जाम पैटर्न

कैट एग्जाम 2 घंटे का होता है. कुल 198 नंबरों का होता है. क्वेश्चन पेपर में तीन सेक्शन VARC, DILR, QA होते हैं. कुल 66 सवाल होते हैं, जिसमें MCQs और TITA दोनों तरह के सवाल होते हैं.

ये भी पढ़ें-

MBBS से हटाए गए ये 3 सब्जेक्ट, 2024 से नए बैच में पढ़ाए जाएंगे 21 सबजेक्ट्स

इनके पास कैबिनेट सचिव बनने का था मौका, लेकिन IAS की नौकरी छोड़कर चुनी प्राइवेट जॉब

Tags: Education news