JEE Main 2021: मई सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, आज रात 9 बजे तक करें अप्लाई

नई दिल्ली. NTA JEE Main 2021 May session: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य मई सत्र 2021 (JEE Main 2021 May session) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है. परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (LAST DATE) अब 15 जुलाई (रात 9 बजे तक) है. उम्मीदवार जो परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे jeemain.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा शुल्क का भुगतान उसी तिथि (15 जुलाई) को रात्रि 11:50 बजे तक किया जा सकता है.उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन / सुधार करने की अनुमति दी गई है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 15 जुलाई 2021 है.एनटीए ने उम्मीदवारों को अपने आवेदन वापस लेने की भी अनुमति दी है यदि वे अब परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं. उसी के लिए विस्तृत प्रक्रिया आवेदन पत्र में पाई जा सकती है. इसके लिए आखिरी तारीख 15 जुलाई है.“ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग करने वाले उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं परीक्षा के लिए फॉर्म, COVID-19 के कारण उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों और इसके कारण होने वाले व्यवधानों के कारण.उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने और उम्मीदवारों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, नए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा के लिए मौजूदा / इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा वापसी / सुधार के लिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. "आधिकारिक नोटिस ने कहा.जेईई मेन 2021 का चौथा और आखिरी सत्र मूल रूप से मई में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया. परीक्षा अब 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा के इस सत्र के लिए लगभग 6.09 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है.