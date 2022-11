Nursery Admission 2023: नर्सरी में एडमिशन के लिए होगा बच्चे का इंटरव्यू, इन सवालों के लिए करें तैयार

नई दिल्ली (Nursery Admission 2023). प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की रेस शुरू होने वाली है. दिल्ली में नर्सरी (नर्सरी, केजी और पहली कक्षा) में दाखिले के लिए 1 दिसंबर 2022 से एडमिशन फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में नर्सरी में एडमिशन हासिल कर पाना आसान नहीं है.

नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है (Nursery Interview). ज्यादातर स्कूलों में ओरल टेस्ट लिया जाता है लेकिन कुछ स्कूलों में लिखित परीक्षा भी होती है (Nursery Exam Paper). नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी उनके परिजनों पर होती है. जानिए बच्चे से स्कूल एडमिशन इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है.

1- आपका नाम क्या है? What is your name?

2- आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? Tell me your parents names.

3- क्या आपको कोई कविता आती है? Do you know any poem?

4- आप कहां रहते हैं? Where do you live?

5- आपका बर्थडे कब है? When is your birthday?

6- आपका फेवरेट कलर कौन सा है? What is your favorite color?

7- क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा शेप है? Can you tell me what this shape is?

8- यह कौन सा जानवर/चिड़िया है? What animal/bird is this?

9- बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? What do you want to become?

10- आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? Which is your favorite cartoon?

11- सेब किस रंग का होता है? What color is an apple?

12- यह कौन सा नंबर है? What number is this?

13- आपके पास कितनी अंगुलियां हैं? How many fingers do you have?

14- आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? Who is your best friend?

15- आप की उम्र क्या है? What is your age?

ये भी पढ़ें:

सीबीएसई 10वीं साइंस पेपर में पूछे जाएंगे 40 सवाल, ऐसे पाएं पूरे नंबर

12वीं के छात्रों ने रखी नई मांग, बोर्ड परीक्षा के बाद हो जेईई मेन 2023 एग्जाम

Tags: Admission Guidelines, Nursery Admission, Nursery School, School Admission