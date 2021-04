Navodaya Vidyalaya Exam 2021: छठवीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें

नई दिल्ली. नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. नवोदय विद्यालय समिति ने हॉल टिकट अपनी आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं. छात्र और उनके अभिभावक हॉल टिकट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं. नवोदय विद्यालय के अनुसार, कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा 16 मई से 19 जून 2021 को आयोजित की जाएगी. पहले यह परीक्षा 10 अप्रैल को होनी थी. जो कुछ प्रशासनिक कारणों से टाल दी गई थी. इसके अनुसार मिजोरम, नागालैंड, मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 6 वीं की परीक्षाएं 16 मई को आयोजित की जाएंगी.- सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की अधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं- इसके बाद होम पेज पर What's New सेक्शन में download the Admit Card for class VI JNVST 2021 पर क्लिक करें- अब लॉग-इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट कर दें- एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा- इसे डाउनलोड करने के साथ प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैंनोटिफिकेशन में कहा गया है कि 6वीं कक्षा के नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (NVST) लिए जरूरी है कि छात्र अपने एडमिट कार्ड साथ लेकर परीक्षा देने जरूर जाएं.. ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा स्टूडेंट्स ध्यान दें कि लेटेस्ट अपडेट के लिए navodaya.gov.in पर विजिट करें. JNVST प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश भर में स्थित नवोदय विद्यालयों के कक्षा 6 में दाखिले के लिए नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है.