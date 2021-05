Osmania University Results: नई दिल्‍ली: ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्‍टग्रेजुएट कोर्स के सेमेस्‍टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिये हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र OU Result 2021 को ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट osmania.ac.in पर देख सकते हैं. जिन कोर्सेज के परिणाम जारी किये गए हैं, उसमें MCA (NON CBCS, CBCS), BCA (NON CBCS, CBCS), PGDCA (NON CBCS, CBCS) शामिल हैं. MCA और BCA कोर्स की सभी परीक्षाओं का आयोजन फरवरी या मार्च 2021 में किया गया था. वहीं PGDCA के लिये परीक्षाएं दिसंबर 2020 में ही आयोजित कर दी गई थीं.



OU Results 2021: ऐसे चेक करें परिणाम



1: अपना परिणाम देखने के लिये छात्रों को ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट osmania.ac.in पर जाना होगा.



2: होमपेज पर उम्‍मीदवारों को रिजल्‍ट लिंक प्राप्‍त होगा.3: इस लिंक पर क्‍ल‍िक करते ही एक नया पेज खुलेगा. अपने कोर्स पर क्‍लिक करें.



4: यहां छात्रों को अपना लॉगइन विवरण भरना होगा और ‘submit’ बटन प्रेस करना होगा.



5: स्‍क्रीन पर ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी का परिणाम आ जाएगा. रिजल्‍ट चेक करें और उसका प्रिंटआउट लें.



डायरेक्‍ट लिंक



बता दें कि ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी ने 5 मई से 31 मई तक गर्मियों की छुट्टी घोषित की है. कक्षाएं 1 जून को खुलेंगी.