Osmania University exams: तेलंगाना में हो रही भारी बारिश के कारण ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को पोस्‍टपोन कर दिया है. अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 28 और 29 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली थी. हालांकि परीक्षा की नई तारीख फिलहाल जारी नहीं की गई है. लेकिन जल्‍द ही तारीख की घोषणा की जाएगी. यूनिवर्सिटी अपनी आधिकारिक वेबसाइट osmania.ac.in पर नई तारीख जारी करेगी.

ओस्‍मानिया यूनिवर्सिटी (Osmania University) ने B.A., B.Com, B.Sc, B.S.W और BBA की परीक्षाएं पोस्‍पोन की हैं. यूनिवर्सिटी ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि 30 सितंबर 2021 को जो परीक्षाएं शेड्यूल हैं, वह आयोजित होंगी. इनके शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं है.

Important Announcement:

All exams to be held under Osmania University on 28th and 29th September are postponed due to incessant rains.

