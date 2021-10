Education news: देश में 2.9 करोड़ बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं, सबसे ज्यादा छात्र बिहार के, जानें राज्यों का हाल

नई दिल्ली. Education news: भारत में 2.9 करोड़ से अधिक बच्चों की पहुंच डिजिटल उपकरणों तक नहीं है. ये आंकड़ें शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चले हैं. इन छात्रों को कोविड के कारण स्कूल बंद होने से एक साल से अधिक समय तक नुकसान का सामना करना पड़ा है. ‘Initiatives by school education sector in 2020-21 for continuing teaching and learning’ शीर्षक वाली रिपोर्ट के प्रारंभिक वर्ज़न में कहा गया था कि 2.9 करोड़ में से सबसे ज्यादा अधिक छात्र बिहार के थे, जिनकी तादाद 1.4 करोड़ से अधिक बताई गई थी.

झारखंड दूसरे स्थान पर

बिहार के बाद, डिजिटल डिवाइस तक पहुंच न बनाने वाले सबसे अधिक छात्र झारखंड के हैं. यहां 32.5 लाख बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है.

तीसरे नंबर पर कर्नाटक

बिना डिजिटल एक्सेस के कर्नाटक में 31.3 लाख छात्र थे, जिनके पास इन उपकरणों तक पहुंच नहीं थी.

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है, चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने प्रतिशत में अपना डेटा दिया.

मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली

-मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में 70 प्रतिशत छात्रों के पास डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं थी.

-चंडीगढ़ में यह संख्या 27.28 प्रतिशत थी.

-दिल्ली में सिर्फ 4 फीसदी बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है.

केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों के कितने छात्रों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे नवोदय विद्यालयों (एनवी) और केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के अधिकांश छात्रों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई. एनवी के 7 प्रतिशत से कुछ अधिक बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं थे जबकि केवी के छात्रों के लिए यह संख्या 2 प्रतिशत से कम थी.

रिपोर्ट बताती है कि उन बच्चों के लिए जिनके पास डिजिटल उपकरणों तक पहुंच नहीं है ‘टीचिंग एंड लर्निंग’ महामारी के दौरान सरकार के लिए चिंता का प्रमुख विषय है.

