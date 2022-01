Pariksha Pe Charcha 2022: ‘परीक्षा पे चर्चा’ के लिए रजिस्ट्रेशन mygov.in पर शुरू

Pariksha Pe Charcha 2022: ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पांचवें संस्करण में हिस्सा लेने के लिये पंजीकरण mygov.in पर शुरू हो गया है. इसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है. इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी बृहस्पतिवार को छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को इस वर्ष आयोजित होने वाले ‘परीक्षा पे चर्चा’ के पांचवें संस्करण में हिस्सा लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करने का अवसर प्राप्त करने के लिये पंजीकरण कराने के लिये आमंत्रित किया था.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

-ऑफिशियल वेबसाइट PPC 2022 पेज पर जाएं.

-‘Participate Now’ बटन पर क्लिक करें.

-अपने आप को Student/Parent/Teacher की कैटेगिरी में रजिस्टर करें.

यहां पढ़ें पीएम का ट्वीट-

Exams are approaching and so is ‘Pariksha Pe Charcha 2022.’ Let’s talk stress-free exams and once again support our brave #ExamWarriors, their parents and teachers. I urge you all to register for this year’s #PPC2022. https://t.co/uv1S6zmxsD

— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2022