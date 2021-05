PGIMER Admissions 2021: पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमआर), चंडीगढ़ ने शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए चार वर्षीय बीएससी नर्सिंग कार्यक्रम और बीएससी नर्सिंग पोस्ट-बेसिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो छात्र इन प्रोग्राम्‍स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह pgimer.edu पर जाकर 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं.



एडमिशन के लिये छात्रों को एंट्रेंस टेस्‍ट से गुजरना होगा. पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमआर), चंडीगढ़, 31 जुलाई को एडमिशन टेस्‍ट आयोजित करेगा. बता दें कि यह परीक्षा कंप्‍यूटर आधारित होगी. बीएससी नर्सिंग के लिए कुल 93 सीटें और बीएससी नर्सिंग पोस्ट-बेसिक के लिए 62 सीटें उपलब्ध हैं.



PGIMER Admissions 2021: ऐसे करें अप्‍लाई



1. PGIMER की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं.2. होमपेज पर दिये गए इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स (Information for candidates) टैब पर क्‍ल‍िक करें और फिर “Notice and Application link for B.Sc Nursing (4 Years) and B.Sc Nursing (Post Basic)” लिंक पर क्‍ल‍िक करें.



3. अब एप्‍लीकेशन लिंक पर क्‍ल‍िक करें और अपना कोर्स चुनें.



4. न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन के लिये अपना सारा विवरण भरें. रजिस्‍ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल पर जो आईडी पासवर्ड आया है, उससे लॉगइन करें.



5. अब PGIMER एप्‍लीकेशन फीस भरें और भरे हुए फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें. यह भविष्‍य में आपके काम आ सकता है.



PGIMER Admissions: एप्‍लीकेशन फीस



जनरल कैटगरी के लिये आवेदन शुल्‍क 1500 रुपये है और आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन शुल्‍क 1200 रुपये है.



PGIMER Admissions: परीक्षा का पैटर्न



प्रश्‍न पत्र में 100 मल्‍टीपल च्‍वाइस (MCQs) के प्रश्‍न होंगे. इसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्‍न होंगे. प्रत्‍येक प्रश्‍न एक अंक का होगा. छात्र उत्‍तर देते हुए विशेष ध्‍यान रखें, क्‍योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी. प्रत्‍येक गलत जवाब पर 0.25 अंक कट जाएंगे. लिखित परीक्षा के लिये उम्‍मीदवारों को डेढ़ घंटे का समय मिलेगा. PGIMER नर्सिंग एंट्रेंस टेस्‍ट का रिजल्‍ट 9 अगस्‍त तक जारी कर दिया जाएगा.