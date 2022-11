Pondicherry University: UG, PG डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 15 Nov

Pondicherry University: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (Directorate of Distance Education, DDE), पांडिचेरी विश्वविद्यालय 15 नवंबर को दूरस्थ कार्यक्रमों (distance programmes) के लिए एडमिशन प्रोसेसे बंद कर देगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- dde.pondiuni.edu.in पर डिस्टेंस प्रोग्राम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया आमतौर पर जुलाई में शुरू होती थी, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई.

विश्वविद्यालय कुल 20 (बीस) डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है जिसमें MBA degrees in Marketing, वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सामान्य, पर्यटन, Operations and Supply Chain Management and Hospital Management में एमबीए डिग्री, एमकॉम (वित्त) सहित पीजी डिग्री और अंग्रेजी, हिंदी और समाजशास्त्र में एमए और यूजी डिग्री (बीबीए, बीकॉम, अंग्रेजी में बीए, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और पत्रकारिता जनसंचार) शामिल हैं.

विश्वविद्यालय के बयान में कहा गया है, “अकादमिक वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया आमतौर पर जुलाई में शुरू होती है, इस साल कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण देरी हुई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है.”

ये भी पढ़ें-

CISF Recruitment 2022: सीआईएसएफ में नाई, दर्जी, माली के 700 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, 100 रूपये में करें आवेदन

NCC Certificate Benefits : इंटर या बीए में लिए हैं NCC तो सेना और पुलिस में नौकरी की पूरी गारंटी, होंगे ये फायदे

Tags: Education news